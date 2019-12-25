Украина назвала условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Дмитрий Кулеба объяснил, в каком случае президенты РФ и Украины могут встретиться в Крыму.

Украина назвала условие встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в Крыму. Об этом журналистам местного телеканала "24 канал" сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Чиновник прокомментировал во время брифинга с журналистами возможность встречи российского и украинского глав государств на территории полуострова.

Встреча в Крыму президентов возможна только в случае церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Кулеба добавил, что на данный момент "к сожалению, ничего неизвестно о готовности Москвы провести такую церемонию". Чиновник призвал Россию восстановить суверенитет Украины над временно оккупированной территорией.

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