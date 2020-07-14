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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу

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Кулеба призвал Россию начать выполнение "Минска-2" с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.

Во вторник, 14 июля, стало известно о том, что глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу. Об сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Когда Россию не устраивают положения какого-либо закона Украины или законопроекта Украины, то это проблема России, а не Украины.

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины

Кулеба призвал Москву начать выполнение "Минска-2". Для начала России рекомендуется полное и всеобъемлющее прекращение огня в Донбассе.

Ранее мы сообщали о том, что найден способ покинуть Россию в условиях закрытия границ.

Видео:  YouTube /Сегодня

Теги: донбасс, мид украины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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