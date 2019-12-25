Перевозчики предлагают способ, как пересечь государственную границу с Белоруссией.

Найден способ покинуть Россию в условиях закрытия границ. В социальных сетях появилась группа, которая предлагает путешественникам пересечь государственную границу с Белоруссией. В паблике уже насчитывается около 50 тысяч человек. Внимание на данный способ оказаться за границей обратила журналистка "Комсомольской правды".

У нас все схвачено! Мы заранее знаем об облавах. Ребята там дежурят. Плюс общий чат есть, кто едет, отписывается сообщение перевозчиков

Организаторы перевозок заявили, что желающий отправиться в путешествие предлагается пересекать границу на личном автомобиле или транспорте, предоставленном перевозчиком. Сделать это можно в районе Смоленской и Витебской областей. Цена за услуги перевозчика начинается от пяти тысяч рублей.

Напомним, что Белоруссия не вводила ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, а также не закрывала границу с РФ. Минские аэропорт продолжает принимать иностранные рейсы.

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