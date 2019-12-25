Количество новых зараженных COVID-19 не должно превышать 8 человек на каждые 100 тысяч населения.

Названо условие открытия Финляндии для россиян. Об этом на официальном сайте Ассоциации туроператоров России рассказала специалист по продвижению продаж VisitFinland Александра Шахнович. Она отметила, что Финляндия откроет границы для граждан РФ при условии, что показатель зараженных коронавирусом в стране не будет превышать 8 новых пациентов на каждые 100 тысяч населения в течение 14 дней.

Напомним, что сейчас в России число новых зараженных коронавирусом составляет менее 7 человек на каждые 100 тысяч населения.

У России, при сохранении позитивной тенденции, есть хорошие шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов пресс-служба АТОР

Эксперт напомнила, что Финляндия начинает принимать путешественников из Норвегии, Дании, Исландии, Австрии, Венгрии, Лихтенштейна, Греции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Бельгии, Италии и других. Следующая дата пересмотра стран из разрешенного для въезда в страну списка - 11 августа.

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