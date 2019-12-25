Петербуржцы хотят ездить в автобусах в Финляндию и Прибалтику без соседей

Речь идет о соседнем кресле в автобусе.

Только 4% готовы выкупать соседнее место в автобусе при путешествии в Прибалтику и Финляндию. Об этом рассказала пресс-служба перевозчика "Lux Express".

Туристы руководствуются соображениями безопасности для здоровья. 34% путешественников из Петербурга не будут смущать соседи после возобновления международного автобусного сообщения. 28% не путешествуют в одиночку, поэтому им не придется ехать с незнакомым соседом. Еще 26% надеются на то, что смогут пересесть на свободную пару кресел в салоне. Также 8% планируют путешествовать на машине первое время после открытия границ.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь.

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