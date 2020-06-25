Финляндия планирует открыть границы с Россией в последнюю очередь

За весь период пандемии в стране было зафиксировано 7172 случая заражения коронавирусом.

Министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало в интервью Yle рассказала о поэтапном открытии границ на фоне пандемии коронавируса.

По ее словам, в первую очередь Финляндия откроет въезд для других стран Евросоюза, позже — для остальных. Также Охисало призвала граждан страны отказаться от поездок в Россию, где сейчас очень непростая ситуация с распространением COVID-19.

Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым "третьим странам". В этом вопросе Россия — третья страна, которая откроется одной из последних. Мария Охисало, министр внутренних дел Финляндии

Отметим, что в Финляндии на сегодняшний день было зафиксировано 7172 случая заражения коронавирусом.

Ранее стало известно, что в Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса.

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