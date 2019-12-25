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В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса
Сегодня, 14:51
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matveyvn

В Финляндии отменили режим ЧП из-за коронавируса

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ЧП в Финляндии было объявлено 16 марта.

В Финляндии отменили режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Он перестанет действовать с 16 июня — об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

Отмена чрезвычайного режима вызвана нынешней статистикой заболеваемости коронавирусом в Финляндии. Правительство посчитало, что эпидемия поддаётся контролю. Ожидается, что на следующем заседании в среду правительство обсудит снятие других коронавирусных ограничений — например, запрет на посещение домов престарелых и запрет массовых мероприятий численностью до 500 человек.

ЧП в Финляндии было объявлено 16 марта.

Ранее мы писали, что Финляндия с 14 июня частично откроет границы для туристов.

Теги: коронавирус, финляндия, чрезвычайное положение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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