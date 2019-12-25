Финляндия с 14 июня частично откроет границы для туристов. Об этом сообщает телерадиокомпани YLE со ссылкой на источник в правительстве.
Сообщается, что границы откроются со странами Балтии, а также с Исландией, Данией и Норвегией. Сейчас в Финляндии можно путешествовать только внутри страны.
Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию.
сказано в сообщении
В Швецию правительство Финляндии ездить не рекомендует, но выезд в данную страну разрешат владельцам шведской недвижимости и влюблённым парам.
Пока неизвестно, когда Финляндия откроет границы с Россией.
Ранее мы писали, что граница между Ленобластью и Финлнядией может открыться к началу августа.
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