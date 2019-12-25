Пока неизвестно, когда Финляндия откроет границы с Россией.

Финляндия с 14 июня частично откроет границы для туристов. Об этом сообщает телерадиокомпани YLE со ссылкой на источник в правительстве.

Сообщается, что границы откроются со странами Балтии, а также с Исландией, Данией и Норвегией. Сейчас в Финляндии можно путешествовать только внутри страны.

Чуть позже, с начала июля, будет открыт туризм в Германию. сказано в сообщении

В Швецию правительство Финляндии ездить не рекомендует, но выезд в данную страну разрешат владельцам шведской недвижимости и влюблённым парам.

Пока неизвестно, когда Финляндия откроет границы с Россией.

Ранее мы писали, что граница между Ленобластью и Финлнядией может открыться к началу августа.