Граница между Ленобластью и Финлнядией может открыться к началу августа

Запрос на разрешение будет направлен в МИД и Роспотребнадзор.

Правительство Ленинградской области планирует открыть границу с Финляндией уже к началу августа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, отвечая на комментарий подписчика в своем Instagram-аккаунте.

Подписчица отметила, что финские власти готовы открыть границы уже к 22 июля. Судя по ответу губернатора, точная дата ответного шага со стороны Ленобласти будет известна после договоренностей с Министерством иностранных дел и Роспотребнадзором.

Ранее мы рассказали о том, что Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса.

Фото: Pixabay