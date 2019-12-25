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Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса
Сегодня, 17:12
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nadezhda_sib

Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса

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Таковы правила Шенгенского визового кодекса.

В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом. Об этом заявили в Генконсульстве соседнего государства, передала "Фонтанка.ру".

Несмотря на нынешнюю ситуацию, действие визы не будут продлевать бесплатно. Визу после окончания сроков ее действия нужно будет получать заново. При этом в консульстве при выдаче новых виз будет учитываться "исключительная ситуация, вызванная коронавирусом". 

На данный момент въезд и выезд из Финляндии не осуществляется. 

В середине марта Финляндия приостановила выдачу виз

Фото: pixabay.com 

Теги: виза, финляндия, шенген
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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