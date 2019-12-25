Финляндия не собирается продлевать визы россиянам из-за коронавируса

Таковы правила Шенгенского визового кодекса.

В Финляндии не планируют продлевать действующие финские визы для россиян из-за ситуацией с коронавирусом. Об этом заявили в Генконсульстве соседнего государства, передала "Фонтанка.ру".

Несмотря на нынешнюю ситуацию, действие визы не будут продлевать бесплатно. Визу после окончания сроков ее действия нужно будет получать заново. При этом в консульстве при выдаче новых виз будет учитываться "исключительная ситуация, вызванная коронавирусом".

На данный момент въезд и выезд из Финляндии не осуществляется.

В середине марта Финляндия приостановила выдачу виз.

Фото: pixabay.com