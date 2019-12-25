Финляндия приостановила выдачу виз

Все уже принятые заявления будут рассмотрены с учетом того, что срок действия визы начнется не ранее 1 мая 2020 года.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге временно прекратило принимать новые заявления на получение визы. Об этом сообщили на официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Все уже принятые заявления рассмотрят, но виза будет открыта не ранее, чем с 1 мая. В порядке исключения визы могут получить владельцы служебных и дипломатических паспортов. Также получить визу смогут близкие родственники граждан Финляндии и тем, кому нужно поехать на похороны.

Ж/д перевозки между Россией и Финляндией будут отменены с 19 марта.

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