Ж/д перевозки между Россией и Финляндией будут отменены с 19 марта

Граница будет закрыта до 13 апреля.

Пассажирское сообщение по железной дороге между Финляндией и Россией временно приостанавливается из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил финский железнодорожный оператор VR.

Иностранцы не смогут попасть в Россию после 23:00 по финскому времени 17 марта (00:00 мск 18 марта). Последние поезда будут ходить так, чтобы вернуть своих граждан на родину.

"Поезда "Аллегро" будут в обычном режиме ходить по 18 марта. Последний поезд из Хельсинки в Петербург отправится в 19:00 по местному времени (20:00 мск), а из Петербурга в Хельсинки в 20:30 мск. Что касается направления Хельсинки – Москва, то из столицы России последний поезд уйдет в 17:44 по местному времени (18:44 мск).

Пассажирам отмененных рейсов полностью вернут деньги за купленные билеты. Граница будет закрыта до 13 апреля.

Во вторник, 17 марта, петербуржцы массово отправились в Финляндию в последний день.

Фото: Piter.TV