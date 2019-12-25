Петербуржцы массово отправились в Финляндию в последний день

Начиная с полудня 17 марта границы ЕС будут закрыты в течение следующих 30 дней.

Петербуржцы в последний день перед закрытием границы с Евросоюзом массово отправились в Финляндию. Об этом сообщило АБН.

По словам корреспондента издания, после отправки от Московского вокзала в автобусе в Лаппеенранту осталось лишь три свободных места и это при том, что транспорт еще должен забрать пассажиров у станции метро "Черная речка".

Начиная с полудня 17 марта границы ЕС будут закрыты в течение следующих 30 дней. Это касается всех граждан, которые не входят в Евросоюз. Граница с Финляндией остается единственной наземной границей ЕС и России, которую на данный момент не закрыли.

Также РФ официально закрывает границы для иностранцев.

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