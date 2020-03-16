РФ официально закрывает границы для иностранцев

В рамках предварительных консультаций мер реакции на коронавирус премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообщался с "премьерами" семи государств.

Российское правительство приняло решение о закрытии границ для иностранных граждан и лиц без гражданства. Меры введены с 18 марта по 1 мая. Соответствующий документ опубликован 16 марта на портале кабинета министров.

Ограничения не коснутся водителей транспортных средств, дипломатов и лиц, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих в стране. Согласно сообщению правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин предупредил о планируемых мерах коллег из Белоруссии, Азербайджана, Армении и других стран.

Ранее о предположительном решении писала газета "Коммерсантъ", а накануне Россия официально закрыла границы с Белоруссией, что вызвало недоумение у президента страны Александра Лукашенко.

Видео: Youtube/Правительство России