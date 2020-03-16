Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу. Слова главы государства приводят журналисты Sputnik Беларусь.
Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью
рассказал спикер
Президент Белоруссии считает, что в стране наблюдается относительно спокойная обстановка. А вот Россия "вся полыхает" от распространения нового коронавируса. Политик добавил, что непонятно, кто от кого должен на самом деле закрываться. Этот вопрос Лукашенко считает риторическим.
Напомним, что решение о закрытии границ РФ с Белоруссией принято днем 16 марта во время заседания оперативного штаба с Михаилом Мишустиным. Чиновники пошли на данную меру ради профилактических целей по нераспространению коронавирусной инфекции. В Белоруссии на данный момент инфекция выявлена у 27 человек. Из них первые трое пациентов уже выписались из медицинских учреждений.
Ранее Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии.
Видео: YouTube/Телеканал ОНТ
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