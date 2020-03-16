Политик считает, что это Белоруссия должна закрываться от "полыхающей" России.

Александр Лукашенко прокомментировал решение России закрыть границу. Слова главы государства приводят журналисты Sputnik Беларусь.

Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью рассказал спикер

Президент Белоруссии считает, что в стране наблюдается относительно спокойная обстановка. А вот Россия "вся полыхает" от распространения нового коронавируса. Политик добавил, что непонятно, кто от кого должен на самом деле закрываться. Этот вопрос Лукашенко считает риторическим.

Напомним, что решение о закрытии границ РФ с Белоруссией принято днем 16 марта во время заседания оперативного штаба с Михаилом Мишустиным. Чиновники пошли на данную меру ради профилактических целей по нераспространению коронавирусной инфекции. В Белоруссии на данный момент инфекция выявлена у 27 человек. Из них первые трое пациентов уже выписались из медицинских учреждений.

Ранее Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии.

Видео: YouTube/Телеканал ОНТ