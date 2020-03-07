О том, с какой страной достигли договорённостей, не сказал.

Александр Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии. По словам президента, в страну поставят больше шести миллионов тонн нефти, нужно решить вопрос с логистикой. Об этом сообщает Sputnik.

О том, с каким государством были достигнуты такие договорённости, Лукашенко не сказал.

- Нам надо принимать решение и уже с понедельника-вторника забирать эту нефть, - заявил президент Белоруссии.

Он сказал это на встрече с главой "Белнефтехима" Рыбаковым и вице-премьером Назаровым. Лукашенко выразил надежду, что решение о покупке нефти будет найдено, потому что "вопрос не терпит отлагательств". Он признал, что решение должно быть экономически целесообразным.

Ранее Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией.