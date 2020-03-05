Белоруссия приостановила работу над интеграцией с Россией

Работа над "дорожными картами" пока не ведётся.

Работа над "дорожными картами" по интеграции России и Белоруссии в Союзное государство остановлена до решения попроса о поставках нефти. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

- Давайте решим вопрос с нефтяными поставками, а потом уже будем дальше думать, - сказал министр.

Данные "дорожные карты" планировалось подписать к 20-летию договора о Союзном государстве. Он был подписан в 1999 году. Разработку отраслевых карт курировала рабочая группа, в которую входят представители обоих стран. Сейчас она не функционирует.

Ранее Белоруссия предложила России новый вариант решения нефтяного спора.