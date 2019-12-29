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Белоруссия предложила России новый вариант решения нефтяного спора

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Он предполагает частичный переход на давальческую схему.

Белоруссия предложила России новый вариант решения нефтяного спора. Об инициативе рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Компания предлагает российским предприятиям давальческую схему поставок. Об этом заявили в "Интерфаксе" со ссылкой на иностранного специалиста.

Нефть поставляется без премии, 80% от поставок поступают как ресурс НПЗ, 20% - перерабатываются

прокомментировал эксперт

Крупные игроки из РФ смогут перерабатывать топливо на белорусских НПЗ. Схема не является условием снабжения нефтепродуктами сетей АЗС компаний из РФ на территории Белоруссии. Это говорит о том, что поставки топлива будут продолжаться. Давальческая схема станет лишь дополнительным стимулом для сотрудничества. К ней могут присоединиться и более мелкие корпорации.

Ранее Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии.
 

Теги: александр тищенко, белнефтехим, белоруссия, нефть
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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