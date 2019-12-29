Первый корабль перевезет 85 тысяч тонн топлива.

Азербайджан 5-6 марта направит танкер с нефтью для Белоруссии. Страна направит Минску около 85 тонн топлива. Судно начнет двигаться по направлению к заказчику из порта Джейхан. Об этом заявил "ТАССу" замначальник отдела по организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Известно, что груз будет направлен в адрес белорусского концерна "Белнефтехим". В компании подтвердили заключенную с SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти. Общий объем ресурсов составит 160 тысяч тонн. Сырье начнет поставляться по нефтепроводу Одесса-Броды с марта 2020 года.

Ранее "Газпром" планирует построить газохимический комплекс на Ямале.