"Газпром" планирует построить газохимический комплекс на Ямале

Ведутся переговоры с партнёрами

О планах компании пишут "Ведомости". Разместить его хотят на базе Бованенковского кластера месторождений.

"Газпром" обсуждает проект создания там двух заводов - газоперерабатывающего и газохимического. Предварительная стоимость - 14,1 миллиарда долларов. В конце 2019 года проект обсуждали с саудовской SABIC и азербайджанской SOCAR.

Детали переговоров неизвестны.

Предполагается, что мощность газоперерабатывающего завода составит около 40 миллиардов кубометров в год.

Ранее в Ленобласти в 2020 году нашли 13 незаконных врезок в систему газоснабжения.