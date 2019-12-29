Азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии 160 тыс. тонн нефти

Пресс-секретарь белорусской нефтяной компании Александр Тищенко сообщил, что поставки намечены на март.

Азербайджанская SOCAR поставит для Белоруссии два танкера нефти в порт Одессы. Далее ее будут транспортировать по трубопроводу Одесса – Броды, сообщили в "Белнефтхиме".

Пресс-секретарь белорусской нефтяной компании Александр Тищенко сообщил, что поставки намечены на март. Общий объем поставляемого сырья составит примерно 160 тысяч тонн.

Ранее Киев подтвердил готовность поставлять Белоруссии нефть по трубопроводу, а также по железной дороге. Меры были приняты из-за того, что Минск и Москва не договорились о новых условиях поставки нефти в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что пять российских нефтяных компаний поставят Белоруссии нефть без премии.