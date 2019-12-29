С пятью "новыми игроками" белорусская компания будет работать до конца первого квартала.

Пять российских нефтяных компаний поставят Белоруссии нефть без премии. Об этом сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

С пятью "новыми игроками" белорусская компания будет работать до конца первого квартала. Тищенко пояснил, что они не входят в список традиционных поставщиков нефти. Они идут дополнительно к группе компаний "Сафмар" и будут поставлять сырье по рыночной цене. До этого нефть поставляли "Роснефть", "Татнефть", "Газпромнефть", "Лукойл" и "Сургутнефтегаз".

Напомним, ранее Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр.