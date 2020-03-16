Россия закрывает границу с Белоруссией из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Данная мера по борьбе с распространением инфекции принята на оперативном совещании. По словам чиновника, РФ делает ряд предупредительных шагов для того, чтобы распространение коронавирусной инфекции в стране не получило массовый характер.
Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы
прокомментировал политик
Правительство РФ собирается действовать на опережение в сложившейся ситуации с коронавирусом.
Ранее Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ.
Видео: YouTube/Правительство России
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