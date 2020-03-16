Иностранный эксперт рассказал, чего лишатся трудовые мигранты в случае закрытия границ РФ с Узбекистаном.

Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ. К социальному взрыву может привести решение правительства Узбекистана закрыть границы. Об этом в интервью журналистам с радиостанции "Говорит Москва" рассказал президент Межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов.

По словам эксперта, существует вероятность того, что трудовые мигранты не смогут вернуться на родину, при этом они могут также лишиться заработка в России. Сложится ситуация, при которой приезжие успеют потратить накопленные деньги, но не получить новые на собственные потребности. Данная проблема создаст напряженность в обществе.

Они же не имеют миллиарды в запасе, и если это затянется и они не смогут выехать месяц-два прокомментировал специалист

Баратов добавил, что РФ при закрытых границах с Узбекистаном потеряет до 2 млн трудовых мигрантов, что скажется на местной экономике. Денежные убытки также понесет и сам Узбекистан.

Ранее петербургские власти решили устроить праздник для мигрантов за 1,5 млн.