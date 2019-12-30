Петербургские власти решили устроить праздник для мигрантов за 1,5 млн

Для приезжих устроят концерты и образовательные программы.

Петербургские власти решили устроить праздник для мигрантов за полтора миллиона рублей. Для приезжих организуют концерты и другие мероприятия, направленные на освещение вопросов трудового законодательства, а также получение поддержки. Гостям объяснят требования к получению социальной, медицинской, правовой и другой помощи. Об этом сообщили в "МБХ медиа" со ссылкой на официальный сайт государственных закупок. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 3 февраля, а победитель определится до 12 числа.

В общей сложности чиновники включили в тендер четыре праздника. Они будут реализованы в рамках государственной программы "Создание условий для обеспечения общественного согласия". Во время торжеств мигранты получат возможность побывать на традиционном русском чаепитии, увидеть творческие номера, подготовленные представителями из Узбекистана, Таджикистана, а также русские народные и кавказские танцы.

Ранее Piter.tv писал о том, что организаторы нелегальной миграции в Петербурге предстанут перед судом.

Фото: Piter.tv

