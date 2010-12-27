Организаторы нелегальной миграции в Петербурге предстанут перед судом

Дело направлено в Октябрьский районный суд.

В Петербурге раскрыли преступную группу, организовывающую нелегальную миграцию, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как выяснило следствие, злоумышленники с мая 2015 года по июнь 2018 осуществляли организацию незаконного пребывания иностранных граждан. Они изготавливали подложные документы, на основании которых мигранты получали право на временное пребывание в России и приобретения гражданства РФ.

Так, члены преступной группы за деньги предоставляли нелегалам сертификаты о владении русским языком, знаний истории России и основ законодательства Российской Федерации. Естественно, никакие экзамены они не сдавали.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная организованной группой). Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

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