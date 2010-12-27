Арестован второй предполагаемый участник терактов в Петербурге

Суд проходил в закрытом режиме, как и в отношении первого фигуранта дела.

В понедельник, 30 декабря, Дзержинский районный суд в Петербурге избрал меру пресечения в отношении второго человека, которого ФСБ подозревает в организации терактов в Северной столице. Никите Семенову предъявлено обвинение по 205.5-й статье УК РФ (участие в террористической организации).

Процесс проходил в режиме, закрытом от прессы. Как и первый задержанный, Семенов арестован до 29 февраля 2020 года.

Ранее 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов были доставлены суд. ФСБ считает, что молодые люди присягнули на верность главе запрещенной в РФ группировки ИГ* Аль-Багдади по видео, с помощью которых общались с участниками ИГ* с августа 2019 года. В Петербурге Семенов и Чернышев выполняли разведку на местности и установили места массового скопления людей.

Фото: Pixabay