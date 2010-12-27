Обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге арестовали на два месяца

Известно, что процесс проходил в закрытом режиме.

В Дзержинском районном суде Петербурга состоялось закрытое слушание по делу Георгия Чернышева. Он оказался задержан сотрудниками ФСБ, которые заявили, что он и его напарник планировали теракты в Петербурге. Информация об этом была получена от сотрудников ФБР.

Молодого человека арестовали до 29 февраля 2020 года. Его обвиняют по 205.5-й статье УК РФ (участие в террористической организации).

До этого 23-летнего Георгия Чернышева и 22-летнего Никиту Семенова привезли в петербургский суд. Как предполагает ФСБ, молодые мужчины присягнули на верность главе запрещенной группировки Аль-Багдади по видео через мессенджеры, с помощью которых общались с участниками ИГ* с августа 2019 года. В Петербурге Семенов и Чернышев выполняли разведку на местности и установили места массового скопления людей.

В отношении Семенова мера пресечения пока не избрана.

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