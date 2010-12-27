Готовившие теракты в Петербурге мужчины могли быть связаны с ИГ*

ФСБ предполагает, что связь с *запрещенной в России организацией молодые люди поддерживали через мессенджеры.

Предполагаемые организаторы несостоявшихся терактов в Петербурге заподозрены в связи с "Исламским государством" (ИГ*), запрещенной в России террористической организацией. Об этом 30 декабря рассказала "Фонтанка".

Ранее в понедельник 23-летнего Георгия Чернышева и 22-летнего Никиту Семенова привезли в петербургский суд, где рассмотрят ходатайство об их аресте. Как предполагает ФСБ, молодые мужчины присягнули на верность главе запрещенной группировки Аль-Багдади по видео через мессенджеры, с помощью которых общались с участниками ИГ* с августа 2019 года.

В Петербурге Семенов и Чернышев выполняли разведку на местности и установили места массового скопления людей. Под эти цели подходили торговый комплекс "Галерея" на Лиговском проспекте и Казанский собор на Невском. Незадолго до поимки несостоявшиеся террористы сфотографировали объекты и отправили подельникам на согласование.

Обыски квартир подозреваемых не выявили взрывных устройств и веществ, к терактам, "обещанным" на новогодние праздники, ничего не было готово.

Ранее ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге.

Фото: Piter.TV