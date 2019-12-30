Оперативники раскрыли подробности спецоперации.

ФСБ распространила видео задержания двух россиян за подготовку терактов в Петербурге. Одного из мужчин поймали на улице, второго - в подъезде жилого дома. В квартире одного из подозреваемых прошел обыск. Там нашли материалы, доказывающие причастность молодых людей к преступлению.

Следствие считает, что фигуранты расследования готовили взрыв во время новогодних праздников. Оперативники показали кадры, на котором один из задержанных говорит клятву верности. Он заявил о приверженности идеалам запрещенной на территории России террористической организации ИГ. Сейчас фигуранты уголовного дела дают признательные показания.

Мужчин удалось задержать на основе данных, полученных от американских коллег.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура помогла работникам петербургской фирмы получить зарплату.

Фото и видео: ЦОС ФСБ

