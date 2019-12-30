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Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания

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У них найдены материалы, связанные с подготовкой теракта.

Двое задержанных за подготовку терактов в Петербурге дают признательные показания. У подозреваемых изъяли улики, подтверждающие организацию терактов. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на данные от ЦОС ФСБ России

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Мужчин подозревают в участии в деятельности террористической организации. Предположительно, они готовили взрывы во время новогодних праздников на территории Петербурга. Информацию о террористах передали американские коллеги из спецслужб. После задержания предполагаемых преступников Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за то, что российских властей вовремя предупредили о подготовке трагедии. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге готовились теракты. ФСБ задержала исполнителей.
 

Теги: задержание, показания, терроризм, террористы, фсб
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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