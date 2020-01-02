В Петербурге готовились теракты. ФСБ задержала исполнителей

Выяснилось, что в задержании помогла информация от спецслужб США.

В воскресенье, 29 декабря, Центр общественных связей ФСБ рассказал о задержании двух россиян, которые планировали теракты в Петербурге на Новый год. Мероприятия по задержанию состоялись 27 декабря.

Отмечается, что задержанные планировали теракты в местах массового скопления людей Северной столицы в новогодние праздники. У задержанных изъяты материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по 205-й статье УК РФ (приготовление к теракту, участие в деятельности террористической организации).

Отметим, что при задержании российские силовики руководствовались информацией, поступившей из США. За это президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу, Дональда Трампа.

Ранее мы сообщили о том, что в Москве бывших спецназовцев подозревают в жестоких убийствах бизнесменов.

Видео: EnemyOpsBelNews+ / YouTube