В Москве бывших спецназовцев подозревают в жестоких убийствах бизнесменов

Только спустя несколько лет удалось выйти на след убийц бизнесменов, которые погибли от рук преступников более 10 лет назад.

В Москве арестовали трех подозреваемых в убийстве предпринимателей, которых убили в 2008 и 2012 годах.

Следственные органы СКР по Москве сообщают, что им удалось выйти на след и изобличить подозреваемых в убийствах бизнесменов. По версии следствия, один из обвиняемых с целью незаконного обогащения и совершения тяжких преступлений создал преступную группировку, в которую пригласил соучастников. В группировке были четко распределены роли, был организован план.

28 ноября 2008 года в столице ими был убит предприниматель и его водитель. Деньги бизнесмена забрали себе. В 2012 году 12 мая преступники снова пошли на жуткие преступления. Узнав о наличии у мужчины крупной суммы денег, они жестоко его избили, а деньги забрали. Бизнесмен от полученных травм скончался.

Эти убийства не удалось раскрыть по горячим следам, но поиски преступников продолжались все эти годы.

В ходе проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователям ГСУ СК России по городу Москве совместно с ФСБ Москвы и Московской области, а также столичным уголовным розыском удалось установить и задержать троих лиц, причастных к совершению указанных преступлений. СУ СК РФ по г. Москве

При допросе один из подозреваемых признался в преступлении и все рассказал следователям. В рамках расследования было проведено 15 обысков, во время которых было обнаружено и изъято большое количество боевого огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Расследование уголовного дела продолжается. В СМИ сообщают, что участники ОПГ бывшие спецназовцы.

Фото:Piter.TV