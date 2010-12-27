Прокуратура помогла работникам петербургской фирмы получить зарплату

Начальство задолжало 48 сотрудникам более миллиона рублей.

Прокуратура Красногвардейского района помогла сотрудникам АО "Инжиниринговая компания "РГП" получить не выплаченную в срок зарплату, сообщили 30 декабря в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, организация, занимающаяся топографо-геодезические исследования, задолжала 48 работникам более миллиона рублей. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений начальству компании, гендиректор попал под административное производство по невыплате зарплаты в срок и оштрафован. К настоящему моменту все сотрудники получили честно заработанные деньги.

Ранее начали выплачивать долги по зарплате сотрудникам "Метростроя".

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