Метростроевцам начали выплачивать задолженную зарплату

Полностью погасить все долги компания планирует в январе.

Работникам компании "Метрострой", многие из которых ждут свои зарплаты с сентября, начали выплачивать положенное за работу вознаграждение. Об этом журналистам сообщил врио гендиректора Сергей Харлашкин.

Чиновник отметил, что "Метрострой" получил деньги для разработки Красносельско-Калининской линии, и эти деньги направят на погашение зарплатных долгов. Также свыше 200 миллионов рублей поступило в казначейство и судебным приставам – эти деньги позволят полностью рассчитать за период по ноябрь. Зарплаты на данный момент ждут более двух тысяч работников.

В целом, долг по зарплате укрепился на отметке в 600 млн рублей, оставшиеся деньги должны поступить в компанию позже. С рабочими рассчитаются до конца января, после чего организация перейдет на плановую выплату.

Днем раньше Смольный согласовал метростроевцам митинг из-за задержки зарплат.

Фото: Piter.TV