Смольный согласовал метростроевцам митинг из-за задержки зарплат

Он пройдет в субботу около метро "Нарвская".

Петербуржцам согласовали акцию протеста против задержки зарплат. Смольный разрешил рабочим "Метростроя" выйти на митинг. Об этом сообщили в ЗакСе.ру. Отметим, что изначально мероприятие должно было состояться на площади Ленина или ТЮЗа имени Брянцева. Однако чиновники решили, что его следует перенести в парк "Екатерингоф", около станции метро "Нарвская"

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности установили дату митинга. Он пройдет 28 декабря. Информацию об этом подтвердил один из организаторов акции Степан Маленцов. Шествие рассчитывает на участие 300 человек. На него хотят позвать Александра Беглова, а также врио главы "Метростроя" Сергея Харлашкина. Предположительно к акции могут привлечь депутатов. Рабочие хотят понять, как им будут гасить задолженности по оплате труда. Ранее предприятие обещало, что все долги за строительство метро будут выплачены к концу 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургский "Метрострой" получит от Смольного 500 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv

