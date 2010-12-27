Петербургский "Метрострой" получит от Смольного 500 миллионов рублей

Деньги отправят на погашение задолженности по зарплатам своих сотрудников.

На рабочем совещании в Смольном 23 декабря члены правительства решили выделить деньги на строительство Красносельско-Калининской линии метро. Согласно принятому проекту, "Метрострой" получит от города еще полмиллиарда рублей до конца текущего года.

Общая сумма, выделенная на новый участок метро в 2019 год, поднялась с 4,3 млрд рублей до 4,8 млрд рублей. Отмечается, что полученные деньги компания переведет на погашение зарплатных задолженностей перед своими сотрудниками.

Напомним, что недавно "Метрострой" пережил некоторые кадровые перестановки. Временной главой компании стал председатель КРТИ Сергей Харлашкин. Он занял этот пост вскоре после ареста генерального директора "Метростроя" Николая Александрова, обвиняемого в хищении.

Ранее на станции метро "Девяткино" заметили советские вагоны.

Фото: Piter.TV