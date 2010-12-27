Прокуратура борется за выплату 2,2 млн рублей метростроевцам

Организация снова задолжала зарплаты своим работникам.

Прокуратура Фрунзенского района зафиксировала задолженность по заработной плате в ЗАО "Управление-15 Метрострой", сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, руководство задолжало своим сотрудникам более 2 миллионов рублей. Прокуратура взялась за защиту трудовых прав метростройцев и обратилась с заявлениями в мировой суд. Суд, в свою очередь, выдал приказы о немедленном взыскании.

Также "Метрострою" внесено представление, требующее устранения найденных нарушений трудового законодательства. Против организации возбудили административное дело.

Районная прокуратура проконтролирует погашение задолженности.

Не так давно в организации погасили долги по зарплате за декабрь 2018 и за январь-май 2019, но новые долги уже накопились.

Фото: Piter.TV