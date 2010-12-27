Пользователи поделились фотографиями в соцсетях.

В Петербурге 21 декабря на станции метро "Девяткино" заметили советские вагоны, поделились пользователи в группе "Девяткино online".

По красной линии метрополитена проехал поезд сине-зеленого цвета с надписью "СССР". Фотографиями необычных для сегодняшнего дня выгонов поделились пользователи в соцсетях.

В комментариях предполагают, что такой поезд отправили в путь в честь 140-летия Иосифа Сталина. Другие пользователи рассказывают, что видели ретро-вагоны и на других ветках петербургской подземки.

Ранее на Piter.TV: Беглов рассказал о задержке открытия станций Фрунзенского радиуса.

Фото: "Девяткино online"