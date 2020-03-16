Власти РФ задумались о полном закрытии границ

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета "Коммерсантъ".

Российские власти из-за распространения коронавируса рассматривают вариант фактически полного закрытия государственных границ. Собеседники издания "Коммерсантъ" отметили, что ограничения не коснутся граждан РФ и обладателей вида на жительство в России – страна будет закрыта только для иностранных граждан.

Объявление об этом может быть сделано 18 марта, при этом дата вступления решения в силу пока не сообщается. Однако один из источников газеты также утверждает, что в распоряжении содержатся положения об условиях ограничения выезда граждан РФ за рубеж.

Ранее мы сообщали, что в Финляндии введен режим чрезвычайного положения. Будут закрыты школы, а число участников общественных мероприятий сокращено до 10 человек.