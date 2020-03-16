В Финляндии объявили чрезвычайное положение

Одним из возможных будущих вариантов развития событий станет закрытие границ страны.

Как сообщил "Интерфакс" вечером 16 марта, в Финляндии введен режим чрезвычайного положения. Об этом на пресс-конференции объявила премьер-министр страны Санна Марин. Решение приняло правительство Финляндии.

Со среды, 18 марта, будут закрыты школы, а число участников общественных мероприятий сокращено до 10 человек. При этом детские сады и учреждения дошкольного образования продолжат свою работу. Прорабатывается сценарий закрытия границ страны.

Отметим, что по последней информации, в Финляндии – более ста человек, которых признали зараженными коронавирусом нового типа.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург планирует закупить медицинские маски, дефицит которых город испытывает в период эпидемии коронавируса и ОРВИ, у Китая.

Видео: Youtube/Guardian News