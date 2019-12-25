Петербургские власти закупят медицинские маски в Китае

В КНР эпидемия коронавируса уже идет на спад, большое количество масок стране уже не нужно.

Петербург планирует закупить медицинские маски, дефицит которых город испытывает в период эпидемии коронавируса и ОРВИ, у Китая. Об этом заявили на пресс-конференции в Смольном 16 марта.

В КНР эпидемия нашумевшего коронавируса уже спала, поэтому страна готова поделиться с Петербургом масками. Каждый день в Китае фиксируется не более 30 случаев подозрений на заражение, тогда как в одной Северной столице только за последние сутки Боткинская больница приняла 43 новых пациента с подозрением на коронавирус. Мощности Китая позволяют направлять средства защиты нуждающимся странам.

Губернатор Александр Беглов уже предпринял необходимые меры и договорился с Почтой Россией о доставке защитных средств из Китая в необходимом количестве.

Ранее США попросили Россию продать им защитные маски.

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