Россия отказалась экспортировать средства индивидуальной защиты за границу.

США попросили Россию продать им защитные маски. По информации от журналистов из издания Sohu, Россия ответила на запрос тремя простыми словами. Представители правительства РФ заявили иностранцам, что "продать не можем". Сейчас Америке не хватает собственных средств индивидуальной защиты. Перевод материала осуществили журналисты из "ПолитРоссии".

Стремление НАТО надавить на Россию дало шанс опасному вирусу. Это привело к распространению коронавирусной инфекции в войсках Альянса и снижению боевой эффективности армии НАТО. Все это выглядит горькой иронией прокомментировали авторы текста

РФ ввела запрет на экспорт масок для того, чтобы избежать дефицита внутри страны и спекуляции. О медицинских масках американцы начали беспокоиться из-за начала военных учений. Один из военных заразился в Неаполе, на двух кораблях ВМС Италии объявили карантин из-за случаев заражения. Инфицировался также польский генерал, который вернулся из Германии. Он участвовал во встрече командующих сил НАТО. Там присутствовали представители 24 стран. Китайские журналисты из Sohu считают, что если бы альянс НАТО участвовал бы в боевых действиях, то командование войсками было бы затруднено из-за возможного заражения чиновников высоких рангов.

Ранее НАТО осудили действия правительственных сил в Сирии.