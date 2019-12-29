Альянс недоволен бомбардировками Асада и армии РФ.

В НАТО осудили действия правительственных сил в Сирии. Об этом заявил Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Политик уверен, что деятельность армии Асада привела к "активизации движения беженцев в сторону Турции". НАТО также осудил Сирию за проводимые бомбардировки. Об этом Столнберг рассказал премьер-министру Хорватии Андрею Пленковичу. Он заявил, что в данной деятельности кроме режима Асада также принимает участие и Россия.

Ранее крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо.

Видео: YouTube/The Telegraph, Face the Nation, phoenix, NRK P3