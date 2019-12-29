Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо

Найденное оружие боевиков имеет маркировку США, НАТО и Турции.

Крупный склад с оружием террористов обнаружили сирийские силы в провинции Алеппо. Арсенал найден около города Кафр-Джум, его бросили боевики при отступлении. Речь идет о террористической организации, запрещенной на территории России "Джебхат ан-Нусра". Об этом сообщили в "ТАССе".

Предположительно на складе действовала тренировочная база террористов. Кустарным путем на территории соседней бывшей швейной фабрики создавалось оружие. Военные нашли на объекте гранатометы, минометы, артиллерийские стволы и запчасти. Многие детали имеют маркировку на английском и турецком языках. Обнаружен даже ЗРК Stinger, который используют страны НАТО. Специалисты планируют установить происхождение найденного вооружения.

Власти Сирии надеются восстановить деятельность фабрики. Завод до военного конфликта создавал экспортные товары. Ткани из Сирии направлялись в Европу. На месте работали около 200 человек. Фабрику захватили в 2011 году боевики.

Ранее военная полиция РФ введена в Саракиб.

Видео: YouTube/BBC News