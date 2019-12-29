Военная полиция РФ введена в Саракиб

Саракиб был освобожден 5 февраля силами армии Сирии.

Военная полиция России введена в сирийский Саракиб для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам М4 - М5. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее сирийская газета сообщила, что сирийская армия вернула под свой контроль Саракиб, который находится на пересечении шоссе Алеппо - Дамаск и Алеппо – Латакия. Именно поэтому он является стратегически важным населенным пунктом.

Саракиб был освобожден 5 февраля силами армии Сирии. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары.

Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом.