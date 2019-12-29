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Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом
Сегодня, 13:32
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lesjasap

Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом

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Ранее Сирия закрыла воздушное пространство.

Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом. В Москве напомнили, что не могут обеспечить безопасность полетов над территорией.

Об этом заявил Дмитрий Песков журналистам "РИА Новостей". Данная ситуация стала предметом оценок и анализа военных экспертов. Турецкие и российские специалисты находятся в постоянном взаимодействии по Сирии. Власти Сирии закрыли воздушное пространство для авиации и беспилотников 1 марта.

Ранее Эрдоган планирует посетить РФ с визитом 5 марта.

Видео: YouTube/
 

Теги: бесполетная зона, дмитрий песков, идлиб, кремль
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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