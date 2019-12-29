Кремль оценил планы Турции установить бесполетную зону над Идлибом. В Москве напомнили, что не могут обеспечить безопасность полетов над территорией.
Об этом заявил Дмитрий Песков журналистам "РИА Новостей". Данная ситуация стала предметом оценок и анализа военных экспертов. Турецкие и российские специалисты находятся в постоянном взаимодействии по Сирии. Власти Сирии закрыли воздушное пространство для авиации и беспилотников 1 марта.
Ранее Эрдоган планирует посетить РФ с визитом 5 марта.
Видео: YouTube/
Обсуждение ( 0 )