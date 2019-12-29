Президенты Турции и России обсудят ситуацию в Идлибе.

Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить РФ с визитом 5 марта. Об этом сообщили источники в администрации турецкого руководителя. Ранее Эрдоган призвал Москву оставить Анкару один на один с Дамаском. Политика также интересует вопрос, будет ли Россия открывать военную базу на территории Сирии.

Накануне Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой. Основной темой обсужденией станет ситуация в сирийской Идлибе. Обе стороны намерены достигнуть решение по урегулированию конфликта. Они напомнили о приверженности сочинским соглашениям.

Ранее турецкую границу пересекли более 47 тысяч беженцев.

Видео: YouTube/Sky News