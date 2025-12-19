В Тамбове выявили подпольный арсенал с оружием, патронами, детонаторами и гранатами

Решением суда в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В Тамбове сотрудники полиции выявили подпольный арсенал с оружием, патронами, детонаторами и гранатами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, полицейские остановили на улице Ахлебиновской автомобиль Nissan, за рулем которого находился 47-летний местный житель. При осмотре багажника иномарки правоохранители обнаружили две гранаты, а также ручной гранатомет РПГ‑18. В ходе обыска гаража водителя изъяли винтовку СВД с двумя магазинами, оптическим прицелом и приспособлением для бесшумной стрельбы, 4 пистолета, 138 детонаторов и более 870 патронов различных калибров.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится экспертиза изъятых предметов. Решением суда в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

