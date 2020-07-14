Представитель МИД РФ прокомментировала легализацию игорного бизнеса Верховной Радой.

Мария Захарова прокомментировала принятие на Украине закона об игорном бизнесе. Официальный представитель российского МИД прокомментировала в собственном аккаунте на Facebook решение Верховной Рады о легализации казино в стране. "За" данный проект проголосовали 248 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

А как иначе: хочешь развивать спорт - крути рулетку; хочешь образование - раздавай карты. И медицина без азарта вообще не медицина. Молодцы, так держать! Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что Киев считает, что легализация игорного бизнеса на Украине принесет государственному бюджету 400 млн долларов ежегодно. Это увеличит ВВП страны до одного процента. Документ должен подписать президент Владимир Зеленский.

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Видео: Youtube/ 112 Украина